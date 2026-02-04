Για την Μαριαλένα Ρουμελιώτη και τον Σάκη Κατσούλη η Κυριακή 25 Ιανουαρίου ήταν αδιαμφισβήτητα πολύ ξεχωριστή, αφού ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Οι δύο πρώην παίκτες του Survivor παντρεύτηκαν σε εκκλησία στη Βαρυμπόμπη, έχοντας στο πλευρό τους λίγους αγαπημένους συγγενείς και φίλους.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη μοιράστηκε χθες, Τρίτη 3/2, με τους διαδικτυακούς φίλους της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, κάποιες αδημοσίευτες φωτογραφίες από αυτή την τόσο ξεχωριστή ημέρα της ζωής της, μέσω της οποίας επικεντρώθηκε στη λαμπερή εμφάνιση που είχε.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ευχαρίστησε τους συνεργάτες της για αυτό το άκρως εντυπωσιακό αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι εκείνη την ημέρα ένιωσε όμορφη, λαμπερή και απόλυτα ο εαυτός της.

Σε μια από τις φωτογραφίες, μάλιστα, που δημοσίευσε, την βλέπουμε να ποζάρει αγκαλιά με τη μαμά της, Γεωργία, την οποία μέχρι στιγμής δεν είχαμε δει σε κανένα στιγμιότυπο του γάμου.

«Κάποιες ημέρες απλά ξεχωρίζουν, όχι μόνο για τη σημασία τους, αλλά για τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σου και φροντίζουν ώστε όλα να κυλήσουν ακριβώς όπως πρέπει.

Την ημέρα του γάμου μου ένιωσα όμορφη, ήρεμη και απόλυτα ο εαυτός μου, και αυτό το οφείλω στους συνεργάτες που ανέλαβαν κάθε λεπτομέρεια με επαγγελματισμό και αισθητική.

Το νυφικό, τα μαλλιά, το μακιγιάζ… όλα λειτούργησαν άψογα και το αποτέλεσμα ήταν καλύτερο από όσο θα μπορούσα να ζητήσω.

Σας ευχαριστώ πραγματικά για όλα – για τη συνεργασία, τη φροντίδα και το υπέροχο αποτέλεσμα».

