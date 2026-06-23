Τη νέα περίοδο της ζωής της απολαμβάνει η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες έγινε για πρώτη φορά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο τον γιο της.

Η πρώην παίκτρια του Survivor μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της στα social media, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους πώς εξελίσσεται η ζωή της μετά τον τοκετό.

Σε πρόσφατο στιγμιότυπο που δημοσίευσε, η ίδια εμφανίστηκε μπροστά στον καθρέφτη και αποκάλυψε ότι έχει ήδη χάσει 13 κιλά μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες από τη γέννηση του παιδιού της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «-13 κιλά και συνεχίζουμε».

Πέρα από τους αριθμούς, η Μαριαλένα φαίνεται να απολαμβάνει τη νέα της καθημερινότητα, με επίκεντρο πλέον τον ρόλο της ως μητέρα.

Govastiletto.gr – Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με τον γιο τους