Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης διανύουν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, καθώς εδώ και λίγες εβδομάδες έγιναν για πρώτη φορά γονείς.

Το ζευγάρι έχει αφιερωθεί στην καθημερινότητα με τον νεογέννητο γιο του, μοιράζοντας κατά διαστήματα στιγμές από τη νέα οικογενειακή του ζωή με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Πρόσφατα, οι δυο τους επισκέφθηκαν τον παιδίατρο, για το προγραμματισμένο ραντεβού του μικρού τους, και στη συνέχεια επέλεξαν να περάσουν λίγο χρόνο μαζί, απολαμβάνοντας ένα γεύμα εκτός σπιτιού.

Κατά τη διάρκεια της εξόδου, ο Σάκης Κατσούλης απαθανάτισε τη σύζυγό του σε μία ιδιαίτερα προσωπική και συγκινητική στιγμή, την ώρα που θήλαζε τον γιο τους. Το στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενο από μια λιτή λεζάντα: «Και τώρα τρώμε».

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη φαίνεται να έχει αφοσιωθεί πλήρως στη μητρότητα, έχοντας στο πλευρό της τον Σάκη Κατσούλη, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στις πρώτες, ξεχωριστές στιγμές της νέας τους οικογενειακής ζωής.

govastiletto.gr – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Η αποκάλυψη για τα κιλά της εγκυμοσύνης