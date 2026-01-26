Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου την Κυριακή 25 Ιανουαρίου σε μια ιδιωτική τελετή, έχοντας στο πλευρό τους λίγους και καλούς τους φίλους αλλά και συγγενείς.

Σε φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, βλέπουμε την στιγμή που η νύφη ετοιμάζεται πριν ανεβεί τα σκαλιά της εκκλησίας, σε κλίμα γιορτινό και χαρμόσυνο.

Συγκεκριμένα, στα στιγμιότυπα βλέπουμε την Μαριαλένα Ρουμελιώτη να ετοιμάζεται σε έναν όμορφα διακοσμημένο χώρο με μαύρα και άσπρα μπαλόνια, ενώ το κρεβάτι είναι στολισμένο με δώρα και ένα τεράστιο μπαλόνι που γράφει “bride”. Στο πλευρό της βρίσκονται όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα, με την ίδια να λάμπει από ευτυχία!

Εντύπωση κάνει η χιουμοριστική πινελιά με τις φωτογραφίες του Σάκη Κατσούλη κολλημένες σε ένα ξύλο, μια κίνηση που την βλέπουμε συχνά στα bachelorette party.

Παρόμοια στολισμένο ήταν και το δωμάτιο του γαμπρού, αυτή τη φορά με μαύρα μπαλόνια τα οποία γράφουν “groom”.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έκλεψε τις εντυπώσεις με το νυφικό της φόρεμα. Πρόκειται ένα κομψό και διαχρονικό φόρεμα με στράπλες κορσέ που αγκάλιαζε όμορφα το σώμα και αναδείκνυε τη σιλουέτα.

Σε άλλες φωτογραφίες είδαμε τον γαμπρό να περιμένει τη νύφη να φτάσει στην εκκλησία, η οποία ήταν κομψά διακοσμημένη με λευκά, ροζ, και πορτοκαλί τριαντάφυλλα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Μαριλένα Ρουμελιώτη βρίσκεται στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

