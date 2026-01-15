Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη διανύουν την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους, αφού περιμένουν το πρώτο παιδάκι τους, που είναι αγόρι.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη πραγματοποίησε πρόσφατα ένα Q&A στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram και απάντησε στις ερωτήσεις των διαδικτυακών φίλων της. Η ίδια αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, τον τρόπο που ανακοίνωσε στον Σάκη Κατσούλη ότι είναι έγκυος.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έγραψε: «Το έμαθα το πρωί και όλη μέρα σκεφτόμουν πώς θα του το πω, αλλά τίποτα δεν μου φαινόταν σωστό. Ήμουν τόσο σαστισμένη που απλώς άφησα τη στιγμή να με οδηγήσει. Τον περίμενα να γυρίσει από τη δουλειά, μαγειρέψαμε όπως κάθε φορά και του έγραψα ένα χαρτάκι που έλεγε “Θα γίνεις μπαμπάς”, κρατώντας δίπλα το τεστ εγκυμοσύνης. Από τις πιο δυνατές στιγμές », ενώ κοινοποίησε παράλληλα το βίντεο από τη συγκινητική στιγμή της ανακοίνωσης.

Παράλληλα, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη αποκάλυψε τα κιλά που έχει πάρει στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

«Ααα πικρή ιστορία! Έχω πάρει περίπου 6 κιλά μέχρι στιγμής! Δεν στερούμαι όμως τίποτα! Ιδανικά θέλω να πάρω μέχρι 12 κιλά, αλλά δεν το βλέπω!

Βέβαια όταν έμαθα ότι ήμουν έγκυος ήμουν πάρα πολύ αδύνατη, έπρεπε έτσι κι αλλιώς να πάρω κιλά, απλά τώρα που τα παίρνω μου κακοφαίνεται κάπως! Δεν μου κάνει πλέον τίποτα!», έγραψε.

