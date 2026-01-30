Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν την περασμένη Κυριακή, 25 Ιανουαρίου, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης. Το αγαπημένο ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης στη Βαρυμπόμπη, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένους φίλους και συγγενείς. Η ευτυχία τους ήταν διπλή, καθώς η Μαριαλένα, που διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της, έλαμπε μέσα στο νυφικό της, περιμένοντας με ανυπομονησία τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, το ζευγάρι δημοσίευσε στα social media το επίσημο βίντεο του γάμου του, το οποίο απαθανατίζει την συγκίνηση και την ευτυχία που έζησε την πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής του.

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που η νύφη φτάνει στην εκκλησία με τη συνοδεία της οικογένειάς της, ενώ, ο γαμπρός την περιμένει με ανυπομονησία. Ο Σάκης Κατσούλης όταν αντικρύζει τη γυναίκα της ζωής του ντυμένη με νυφικό ξεσπά σε δάκρυα, και εμφανώς συγκινημένος της δίνει ένα παθιασμένο φιλί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μαριαλένα Ρουμελιώτη (@marialena.rou)

Το ζευγάρι ανταλλάσσει όρκους αιώνιας αγάπης μπροστά στους πιο κοντινούς του ανθρώπους, ενώ, η έξοδος από την εκκλησία είναι αρκετά εντυπωσιακή, καθώς πίσω τους σκάνε πυροτεχνήματα, κάνοντας την εικόνα να μοιάζει μαγική. Το γλέντι περιλαμβάνει άπειρο χορό και ευτυχισμένες στιγμές, ενώ, τόσο η Μαριαλένα Ρουμελιώτη όσο και ο Σάκης Κατσούλης φαίνονται να είναι πιο χαρούμενοι από ποτέ.

govastiletto.gr -Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Η τούρτα υπερπαραγωγή και το τρυφερό στιγμιότυπο