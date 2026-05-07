Λίγο πριν υποδεχτούν τον “πρίγκιπά” τους, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης γιόρτασαν τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού με ένα εντυπωσιακό baby shower. Σε ένα σκηνικό πλημμυρισμένο από μπλε αποχρώσεις και χαμόγελα, το ζευγάρι υποδέχτηκε συγγενείς και φίλους, μοιράζοντας μαζί τους τη συγκίνησή του.

Η μέλλουσα μανούλα έλαμπε από ευτυχία, έχοντας στο πλευρό της τον Σάκη, ο οποίος δεν έφυγε στιγμή από κοντά της, ενώ τα social media “πήραν φωτιά” από τα τρυφερά στιγμιότυπα της βραδιάς.

«Το έμαθα το πρωί κι όλη μέρα σκεφτόμουν πώς θα του το πω αλλά τίποτα δε μου φαινόταν σωστό. Ήμουν τόσο σαστισμένη που απλώς άφησα τη στιγμή να με οδηγήσει. Τον περίμενα να γυρίσει από τη δουλειά, μαγειρέψαμε όπως κάθε φορά και του έγραψα ένα χαρτάκι που έλεγε “θα γίνεις μπαμπάς” κρατώντας δίπλα το τεστ εγκυμοσύνης. Από τις πιο δυνατές στιγμές», είχε πει η Μαριαλένα Ρουμελιώτη για τον τρόπο με τον οποίο ανακοίνωσε στον αγαπημένο της την εγκυμοσύνη της.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ίδια, είναι 9 μηνών έγκυος.

