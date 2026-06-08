Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής τους βιώνουν η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, καθώς έγιναν για πρώτη φορά γονείς.

Το ζευγάρι καλωσόρισε στον κόσμο τον γιο του το Σάββατο 6 Ιουνίου και λίγες ώρες αργότερα μοιράστηκε στα social media τις πρώτες ασπρόμαυρες φωτογραφίες από το μαιευτήριο, συγκινώντας φίλους και ακολούθους.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα ιδιαίτερα προσωπικό και συγκινητικό μήνυμα, περιγράφοντας τις 25 ώρες που προηγήθηκαν της γέννησης του παιδιού τους. Όπως ανέφερε, ήταν ώρες γεμάτες αγωνία, ελπίδα, πόνο και δύναμη, κατά τις οποίες πάλεψε μέχρι τέλους για να φέρει το μωρό της στον κόσμο.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον Σάκη Κατσούλη, τονίζοντας πως στάθηκε διαρκώς στο πλευρό της, στηρίζοντάς την σε κάθε δύσκολη στιγμή.

«Σε περιμέναμε μια ζωή. Και από σήμερα αρχίζει η δική μας», έγραψε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τη συγκίνηση και τη χαρά του ζευγαριού για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά του.

Οι ευχές από φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές κατέκλυσαν αμέσως την ανάρτηση, με πολλούς να εύχονται υγεία και ευτυχία στη νέα οικογένεια.

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