Το πρώτο τους ταξίδι εκτός συνόρων ως γονείς απολαμβάνουν αυτές τις ημέρες η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, οι οποίοι ταξίδεψαν στο Παρίσι μαζί με τον πέντε μηνών γιο τους.

Το ζευγάρι επέλεξε την Πόλη του Φωτός για την παρθενική οικογενειακή του απόδραση στο εξωτερικό, γεμίζοντας το άλμπουμ του με νέες, τρυφερές αναμνήσεις πλέον ως τριμελής οικογένεια.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη δημοσίευσε μάλιστα στον προσωπικό της λογαριασμό δύο οικογενειακά στιγμιότυπα με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, όπου οι δυο τους κρατούν τρυφερά στην αγκαλιά τους τον μικρό. «Family in Paris», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, συνοδεύοντάς τη με μια λευκή καρδιά.

Από το πρόγραμμα της εξόρμησής τους δεν έλειψε και η Disneyland, την οποία επισκέφθηκαν ανήμερα των γενεθλίων του Σάκη Κατσούλη. Η Μαριαλένα θέλησε να του ευχηθεί και δημόσια, χαρακτηρίζοντάς τον «τον καλύτερο μπαμπά του κόσμου», σε μια ξεχωριστή ημέρα καθώς είναι τα πρώτα γενέθλια που περνά έχοντας στην αγκαλιά του τον γιο τους.

Υπενθυμίζεται πως ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη παντρεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2026, ενώ στις 6 Ιουνίου υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί, ένα αγοράκι που έχει αλλάξει την καθημερινότητά τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μαριαλένα Ρουμελιώτη (@marialena.rou)

govastiletto.gr -Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: Ξεκίνησαν τις προετοιμασίες για τη βάφτιση του γιου τους