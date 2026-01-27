Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, σε μια στιγμή γεμάτη συγκίνηση και χαρά.

Το ζευγάρι, που έγινε αγαπητό στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor, έζησε μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής του, πλαισιωμένο από φίλους και συγγενείς.

Η τελετή και η δεξίωση είχαν έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, με το ζευγάρι να λάμπει από ευτυχία, και να δείχνει ότι η σχέση τους έχει αντέξει τις δυσκολίες, και έχει βγει πιο δυνατή.

Παράλληλα, η χαρά τους μεγαλώνει, καθώς σε λίγους μήνες θα υποδεχθούν το πρώτο τους παιδί, ένα αγοράκι, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.

Μετά την τελετή, οι νεόνυμφοι μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους το πρώτο φωτογραφικό άλμπουμ από τη βραδιά, μέσα από τον λογαριασμό τους στο Instagram.

Στη λεζάντα που συνόδευσε τις φωτογραφίες, έγραψαν ένα συγκινητικό μήνυμα, τονίζοντας ότι δεν παντρεύτηκαν απλώς, αλλά επέλεξαν ξανά ο ένας τον άλλον, με όσα έχουν περάσει και με όλα όσα ονειρεύονται μαζί για το μέλλον.

View this post on Instagram A post shared by Μαριαλένα Ρουμελιώτη (@marialena.rou)



Govastiletto.gr – Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Η τούρτα υπερπαραγωγή και το τρυφερό στιγμιότυπο