Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης έζησαν μια μοναδική εμπειρία στο Χονγκ Κονγκ, συνδυάζοντας επαγγελματικές υποχρεώσεις με στιγμές χαλάρωσης και περιπέτειας.

Το αγαπημένο ζευγάρι, που δεν σταματά να μοιράζεται όμορφες στιγμές με τους διαδικτυακούς του φίλους, ταξίδεψε σε μία από τις πιο εντυπωσιακές μητροπόλεις της Ασίας, γεμάτη φώτα, γεύσεις και πολιτισμό.

Παρότι μέρος του ταξιδιού ήταν αφιερωμένο στη δουλειά, οι δυο τους φρόντισαν να ανακαλύψουν όσα περισσότερα σημεία της πόλης μπορούσαν: από πολυσύχναστες αγορές και παραδοσιακές γειτονιές, μέχρι φαντασμαγορικά skyline spots.

Μέσα από τις φωτογραφίες που ανέβασαν στα social media, έδωσαν μια εντυπωσιακή ματιά σε όσα έζησαν, δείχνοντας τη χαρά και την ενέργεια του ταξιδιού τους.

Η Μαριαλένα και ο Σάκης φαίνεται πως απόλαυσαν στο έπακρο την εμπειρία, χαρίζοντας στους followers τους ένα μικρό “εικονικό ταξίδι” μαζί τους.

View this post on Instagram A post shared by Μαριαλένα Ρουμελιώτη (@marialena.rou)

Govastiletto.gr – Σάκης Κατσούλης: Η εξέταση που υποβλήθηκε για το πρόβλημα υγείας του – Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη