Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της κοινής τους ζωής διανύουν η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, καθώς πριν από λίγους μήνες έγιναν για πρώτη φορά γονείς, αποκτώντας τον γιο τους.

Το αγαπημένο ζευγάρι, που γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor, έχει αφοσιωθεί στη νέα του καθημερινότητα με το μωρό, απολαμβάνοντας τις πρωτόγνωρες στιγμές της γονεϊκότητας.Μάλιστα, οι δυο τους φαίνεται πως έχουν ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για ένα ακόμη σημαντικό γεγονός στη ζωή της οικογένειάς τους, τη βάφτιση του γιου τους.

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η Μαριαλένα Ρουμελιώτη μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του συζύγου της από την επίσκεψή τους σε κατάστημα με βαφτιστικά είδη.

«Πρέπει να ετοιμαστεί και η βάφτιση σιγά σιγά», έγραψε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως οι πρώτες σκέψεις και αναζητήσεις για τη σημαντική αυτή ημέρα έχουν ήδη αρχίσει.

Μπορεί το ζευγάρι να μην έχει αποκαλύψει ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για την ημερομηνία ή το μέρος όπου θα πραγματοποιηθεί το μυστήριο, ωστόσο η ανάρτηση μαρτυρά πως οι προετοιμασίες έχουν μπει στο πρόγραμμα.

govastiletto.gr -Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Γέννησε η αδελφή της – Στο πλευρό της ο Σάκης Κατσούλης