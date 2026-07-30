Τα φετινά γενέθλια της Μαριαλένας Ρουμελιώτη ήταν διαφορετικά από κάθε άλλη χρονιά, καθώς για πρώτη φορά τα γιόρτασε ως μητέρα, έχοντας στην αγκαλιά της τον μόλις 1,5 μήνα γιο της.

Η πρώην παίκτρια του Survivor, ζει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της στο πλευρό του συζύγου της, Σάκη Κατσούλη, καθώς έσβησε τα κεράκια της περιτριγυρισμένη από την οικογένεια και τους αγαπημένους της ανθρώπους.

Μέσα από μια οικογενειακή φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram, η ίδια μοιράστηκε τη συγκίνησή της, εξηγώντας πως δεν έχει σημασία αν το στιγμιότυπο δεν είναι τέλειο τεχνικά, αφού η πραγματική του αξία βρίσκεται στις αναμνήσεις που αποτυπώνει.

«Η φωτογραφία μπορεί να είναι θολή, αλλά η στιγμή είναι αυτή που αξίζει! Σας ευχαριστώ τόσο πολύ! Σας αγαπώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, δεχόμενη πλήθος ευχών από φίλους και διαδικτυακούς ακολούθους.

Govastiletto.gr – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Η φωτογραφία που θηλάζει τον γιο της