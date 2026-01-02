Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη επέλεξαν να ανακοινώσουν, λίγο πριν την εκπνοή του 2025, τον ερχομό του νέου μέλους της οικογένειάς τους.

Πιο συγκεκριμένα, το αγαπημένο ζευγάρι αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς ακολούθους του την χαρμόσυνη είδηση, με ένα κοινό βίντεο στο Instagram, που η πρώην παίκτρια του «Survivor» εμφανίζεται με φουσκωμένη κοιλιά, δηλώνοντας ότι «το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκινάει».

Οι ευχές που έλαβε το ζευγάρι ήταν αμέτρητες και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τους followers της και να τους ευχηθεί «καλή χρονιά».

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έγραψε: «Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για όλες τις ευχές, τα μηνύματα και την αγάπη σας. Μας γεμίσατε χαμόγελα και ευγνωμοσύνη. Αποχαιρετούμε αυτή τη χρονιά με ηρεμία και μπαίνουμε στη νέα με ελπίδα και φως. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, αγάπη και όμορφες στιγμές με τους ανθρώπους σας», ανεβάζοντας παράλληλα μια κοινή φωτογραφία με τον Σάκη Κατσούλη.

