Με έναν ξεχωριστό τρόπο τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη η Μαριάνα Κατσιμίχα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα δημοσίευσε ένα βίντεο όπου ερμηνεύει το αγαπημένο τραγούδι «Ώρες μικρές» με τη συνοδεία πιάνου. Η ατμοσφαιρική εκτέλεση απέσπασε διθυραμβικά σχόλια από τους ακολούθους της, οι οποίοι την αποθέωσαν τόσο για τις φωνητικές της ικανότητες όσο και για την επιλογή του κομματιού.

«Και μόνο που αποτιείς φόρο τιμής σε ένα εντελώς διαφορετικό από το δικό σου είδος μουσικής και αναγνωρίζεις την αξία του μαζω ανέβηκες στην εκτίμηση μου» γράφει χαρακτηριστικά κάποιο.

«Γιατί οποίο είδος μουσικής και αν ακούς κάποια φάση της ζωής σου έχει λίγο από ΜΑΖΩΝΑΚΗ. Μετανιώνω πολύ που δεν το άκουσα ποτέ live 💔💔💔💔» γράφει ένας δεύτερος.

«Η φωνή σας είναι υπέροχη. Η χροιά της έχει κάτι το απερίγραπτο. Μπράβο που με αυτό τον τρόπο τιμήσατε τον Μαζωνάκη που χάθηκε τόσο άδικα» γράφει στον ίδιο τόνο ένας τρίτος.

«Συγκίνηση για έναν άνθρωπο που αξίζει να τον τραγουδήσεις… Γιώργο εύχομαι να ακούς όλες τις φωνές που τραγούδησαν για εσένα κ που πόνεσαν με τον άδικο χαμό σου. Ο Θεός εύχομαι να σε έχει υπό την σκέπη του🙏» ήταν άλλο ένα σχόλιο που δέχθηκε η Μαριάννα Κατσιμίχα με άλλον να της προτείνει «στο πρώτο σου άλμπουμ να βάλεις το “Ώρες Μικρές” ως επανεκτέλεση, θα ήταν πολύ ωραίος φόρος τιμής στον Μαζώ όπως τώρα. Είσαι μεγάλη φωνή!».

«Ακούγοντας το από την φωνή σου μαλάκωσε λίγο η ψυχή από την τεράστια απώλεια του Γιώργου…🫀❤️‍🩹🌹», «η πιο ωραία ερμηνεία του τραγουδιού αυτού!!», «αχ τι ψυχούλα βγαίνει από αυτή τη φωνή», «πόσο ξεχωριστή χροιά όπως και ο Γιώργος μας. μπράβο σου που τον τίμησες» ήταν μερικά από τα υπόλοιπα σχόλια για την Μαριάννα Κατσιμίχα.

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