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Τις ομορφιές των ελληνικών νησιών εξερευνούν φέτος το καλοκαίρι η Μαριάννα Γουλανδρή και ο Φίλιππος Λαιμός.

Το ερωτευμένο ζευγάρι απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και πολυτέλειας μαζί με καλούς φίλους. Ανάμεσά τους βρέθηκε και η γνωστή Βρετανίδα σχεδιάστρια κοσμημάτων Sophie Lis, η οποία μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από την εντυπωσιακή εξόρμησή τους με yacht.

Σε ένα στιγμιότυπο, η Πρόεδρος της επιτροπής ELPIDA Youth, Μαριάννα Γουλανδρή ποζάρει χαμογελαστή, δίπλα στον σύζυγό της, Φίλιππο Λαιμό, με φόντο τα ήρεμα νερά του Αργοσαρωνικού.

Φοράει ένα ασπρόμαυρο ολόσωμο μαγιό με διάφορα μοτίβα, ενώ φαίνεται πως η παρέα μόλις είχε βουτήξει στη θάλασσα.

Δείτε φωτογραφίες:

Σε μία από τις φωτογραφίες, βλέπουμε και τον περίφημο Ήλιο-Απόλλωνα του Τζεφ Κουνς στην Ύδρα.

govastiletto.gr – Μαριάννα Γουλανδρή: Σπάνια εμφάνιση με τον σύζυγό της, Φίλιππο Λαιμό σε γκαλά στο Λονδίνο