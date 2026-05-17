Η Μαριάννα Γουλανδρή και ο σύζυγός της, Φίλιππος Λαιμός πραγματοποίησαν μια σπάνια κοινή εμφάνιση. Η πρόεδρος της επιτροπής Elpida Youth και ο επιχειρηματίας, γόνος της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας, έδωσαν το «παρών» στο fundraising gala του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης στο Λονδίνο, το οποίο πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 14 Μαΐου.

Στην high-profile εκδήλωση του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, της οποίας ο στόχος είναι η συγκέντρωση δωρεών και χορηγιών υπέρ των δράσεων, των εκθέσεων και των μελλοντικών έργων του μουσείου, το «παρών» έδωσαν σημαντικοί εκπρόσωποι του εγχώριου επιχειρείν, προσωπικότητες από το χώρο της τέχνης, συλλέκτες, διευθυντές γκαλερί, αλλά και μέλη εφοπλιστικών οικογενειών. Οικοδέσποινες στην privé βραδιά στην The Wallace Collection, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία τέχνης στη βρετανική πρωτεύουσα, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, Σάντρα Μαρινοπούλου και η Πρόεδρος της επιτροπής Young Patrons του ίδιου πολιτιστικού φορέα, Κάθριν Εμπειρίκου.

Οι δύο γυναίκες υποδέχθηκαν τους παρευρισκόμενους σε ένα εντυπωσιακό δείπνο ανάμεσα στα έργα τέχνης της The Wallace Collection, μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συλλογές έργων ευρωπαϊκής ζωγραφικής από τον 15ο έως και τον 19ο αιώνα. Ανάμεσα στα πρόσωπα που έδωσαν το «παρών» και η Μαριάννα Γουλανδρή με τον σύζυγό της, Φίλιππο Λαιμό. Το ζευγάρι, που κρατά συνειδητά την προσωπική του ζωή αυστηρά ιδιωτική, φωτογραφήθηκε χαμογελαστό στο φακό με καλούς του φίλους – ανάμεσά τους και ο Δημήτρης Χανδρής. Για την εμφάνισή της, η πρόεδρος της επιτροπής Elpida Youth και ταλαντούχα σχεδιάστρια κοσμημάτων επέλεξε ένα εντυπωσιακό βραδινό φόρεμα με ενδιαφέρον σχέδια, το οποίο συνδύασε με εντυπωσιακό μαύρο πανωφόρι και διακριτικά κοσμήματα. Ο σύζυγός της, Φίλιππος Λαιμός, κινήθηκε σε κλασικά black tie μονοπάτια.

Η Μαριάννα Γουλανδρή και ο Φίλιππος Λαιμός ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στις 4 Φεβρουαρίου 2017 στο Λονδίνο, στον Ορθόδοξο Ναό της Αγίας Σοφίας. Είχε προηγηθεί πολιτικός γάμος σε δημαρχείο της βρετανικής πρωτεύουσας, ενώ ο θρησκευτικός γάμος πραγματοποιήθηκε παρουσία μελών μεγάλων εφοπλιστικών οικογενειών, επιχειρηματιών και Ευρωπαίων γαλαζοαίματων.

govastiletto.gr – Μαριάννα Γουλανδρή: Η εγγονή της Μαριάννας Βαρδινογιάννη έγινε μανούλα για δεύτερη φορά