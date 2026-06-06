Στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» εμφανίστηκε η Μαριάννα Κατσιμίχα, παραχωρώντας μία άκρως ενδιαφέρουσα, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα, που ακολουθεί τα δικά της επιτυχημένα βήματα στον χώρο του τραγουδιού, μίλησε στην Έρη Βαρδάκη για τη μέχρι τώρα πορεία της.

Μεταξύ άλλων, η κόρη του Πάνου Κατσιμίχα άνοιξε την καρδιά της για τη σχέση της με την εξωτερική της εμφάνιση, ενώ εξήγησε και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να διαχειρίζεται την κακόβουλη κριτική και τα αρνητικά σχόλια.

«Προσπαθώ να έχω μια απάθεια στα hate comments. Τους λυπάμαι αυτούς τους ανθρώπους, πραγματικά. Πρέπει να είναι τρομερά αδιάφορη η ζωή τους για να το κάνουν αυτό. Δε νομίζω να έχω απαντήσει ποτέ σε τέτοιο σχόλιο. Μόνο μια φορά που είχα απαντήσει, “σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια ” με καρδούλα. Υπάρχουν μέρες που μπορεί να με επηρεάσουν αυτά τα σχόλια, δεν είμαι πάντα αλώβητη.

Δεν αρέσουμε σε όλους, ούτε η φωνή μας, ούτε το έργο μας, ούτε η εμφάνισή μας. Αν άρεσα σε όλους, ίσως να μην ήμουν και ευχαριστημένη… Δε νιώθω ότι η εμφάνισή μου είναι κάτι τόσο ιδιαίτερο. Νομίζω ότι το κούρεμά μου προκαλεί αυτή την εντύπωση. Αν είχα αλλιώς το μαλλί μου με το ίδιο ντύσιμο, ίσως να μην ήταν το ίδιο» ανέφερε αρχικά η Μαριάννα Κατσιμίχα.

Και πρόσθεσε: «Σε κάποιους δεν αρέσει το ντύσιμό μου, γιατί παραπέμπει σε πράγματα που δεν τους αρέσουν»

Όταν η δημοσιογράφος τη ρώτησε πώς ήταν για εκείνη ως παιδί να κουβαλά ένα τόσο βαρύ όνομα, είπε: «Ίσως εγώ δεν το βίωσα τόσο έντονα, γιατί δε μεγάλωσα με τον μπαμπά μου, δε μέναμε στο ίδιο σπίτι, γιατί οι γονείς μου έχουν χωρίσει. Οπότε δεν τον είχα πλήρως στην καθημερινότητά μου. Ως παιδί, δεν αντιλαμβανόμουν πλήρως την αξία του έργου του… Θέλω, αν κάποιος με συγκρίνει, να μην πει “κρίμα” ή ότι έχω μόνο το όνομα…».

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