Το viral τραγούδι της Μαριάννας Κατσιμίχα, κόρης του Πάνου Κατσιμίχα, γνωστό ως «Το βαλς των χαμένων ονείρων», μετονομάστηκε πλέον σε «Το βαλς των ονείρων», σύμφωνα με ανακοίνωση της δισκογραφικής της εταιρείας.

Η αλλαγή έγινε κατόπιν αιτήματος του Γιώργου Χατζιδάκι, γιου του Μάνου Χατζιδάκι, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση με το ομώνυμο έργο του πατέρα του.

Το αρχικό τραγούδι, με στίχους του Άλκη Αλκαίου και μουσική του Δημήτρη Καρρά, γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ενώ το έργο του Μάνου Χατζιδάκι, ορχηστρικό και εμπνευσμένο από την ταινία «Χαμένα όνειρα», παραμένει διαχρονικό.

Ο Άλκης Αλκαίος, δημιουργώντας τους στίχους για το νέο τραγούδι, είχε δώσει τον ίδιο τίτλο ως φόρο τιμής στον Μάνο Χατζιδάκι.

Ωστόσο, η απόφαση για αλλαγή τίτλου υπογραμμίζει τον σεβασμό στην ιστορική αξία του κλασικού έργου και διατηρεί ξεκάθαρη τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα δύο μουσικά έργα.

Όπως σημειώνεται, το νέο όνομα, «Το βαλς των ονείρων», αποτυπώνει την αγάπη και τον σεβασμό προς τη μουσική παράδοση, ενώ διατηρεί τον συναισθηματικό χαρακτήρα που έκανε το τραγούδι της Μαριάννας Κατσιμίχα τόσο δημοφιλές.