Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Μαριάννα Κιμούλη μίλησε στο περιοδικό OK! και τον Μιχάλη Ροδόπουλο, αποκαλύπτοντας ότι τα τελευταία τρία χρόνια βρίσκεται σε σχέση που την έχει γεμίσει ασφάλεια και ηρεμία.

Η ηθοποιός περιέγραψε πώς ο έρωτας τη βοηθά να αφήσει τον έλεγχο που συνήθως προσπαθεί να έχει σε κάθε πτυχή της ζωής της.

Θέλω να σου πω ότι όση ώρα μιλάμε, μου φαίνεσαι ένας εύκολος άνθρωπος, «φιλικός προς τον χρήστη».

Νομίζω πως οι δικοί μου άνθρωποι μπορεί να γελάσουν με αυτό. (Γελάει.) Είμαι φοβερά αγχώδης και έχω μανία να είναι όλα υπό τον έλεγχό μου. Ζω ακόμη με την ψευδαίσθηση ότι μπορώ να ελέγξω τα πάντα.

Ακόμη και τον έρωτα;

Όχι, δεν μπορώ, αν και έχω προσπαθήσει. Έχω αποτύχει παταγωδώς και ευτυχώς. Στον έρωτα χάνω τον έλεγχο και επειδή έχω αυτή την τάση, όταν έρχεται ο έρωτας τα διαλύει όλα. Όμως εδώ και τρία χρόνια νιώθω απόλυτη ασφάλεια. Είμαι ερωτευμένη και θέλω να πιστεύω ότι έχω βρει έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν χρειάζεται να έχω τον έλεγχο. Από την πρώτη μέρα ήταν έτσι.

Προέρχεται από τον χώρο σου;

Ασχολείται με τον κινηματογράφο, είναι σκηνοθέτης.

Άρα αντιλαμβάνεται πιο εύκολα μια ηθοποιό;

Ταυτόχρονα μπορεί και διατηρεί μια απόσταση από τα πράγματα, που με βοηθάει πάρα πολύ. Με αποφορτίζει. Συζητάμε τα της εργασίας μου – δεν είναι δουλειά για μένα το θέατρο, είναι η ζωή μου– αλλά δεν κάνουμε κοινά επαγγελματικά πλάνα.

Πηγή: ΟΚ!

Govastiletto.gr – Μαριάννα Κιμούλη: Η «συμφωνία» με τον πατέρα της, Γιώργο Κιμούλη