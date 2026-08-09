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Η Μαριάννα Κιμούλη και ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Καλογρίδης έχουν δημιουργήσει εδώ και χρόνια μια ιδιαίτερα δυνατή σχέση, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και χωρίς να επιδιώκουν να απασχολούν με την προσωπική τους ζωή. Οι δυο τους έχουν επιλέξει να προστατεύουν όσα μοιράζονται, αποφεύγοντας τις συχνές κοινές εμφανίσεις και διατηρώντας χαμηλό προφίλ.
Η ηθοποιός και ο σκηνοθέτης αποτελούν ζευγάρι τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κι έχουν καταφέρει όλο αυτό το διάστημα, να κρατήσουν τη σχέση τους σε μεγάλο βαθμό μακριά από τη δημοσιότητα.
Η Μαριάννα Κιμούλη και ο Κωνσταντίνος Καλογρίδης μοιράζονται την αγάπη τους για τα ταξίδια. Πραγματοποιούν αποδράσεις σε διάφορα μέρη της Κρήτης, ενώ ο σκηνοθέτης κατάγεται από το Ηράκλειο και επισκέπτεται συχνά τον τόπο καταγωγής του. Αυτή την περίοδο, πάντως, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις βρίσκονται επίσης σε πρώτο πλάνο. Ο Κωνσταντίνος Καλογρίδης ολοκλήρωσε πρόσφατα τη νέα του ταινία, με τίτλο «Μη με φας», η οποία πρόκειται να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Δράμας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.
Ο σκηνοθέτης θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δουλειά επιλέχθηκε για το διαγωνιστικό πρόγραμμα, αφού ανήκει στη γενιά των νέων δημιουργών που επιδιώκουν να εξελιχθούν μέσα από απαιτητικές παραγωγές. Παράλληλα, και στην προσωπική του ζωή επιλέγει την ίδια φιλοσοφία: διακριτικότητα και αποστάσεις από την υπερβολική έκθεση.
govastiletto.gr – Μαριάννα Κιμούλη: Η «συμφωνία» με τον πατέρα της, Γιώργο Κιμούλη