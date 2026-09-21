Η νέα τηλεοπτική σεζόν έχει φέρει στο προσκήνιο δυνατές ιστορίες, και η μυθοπλασία υπόσχεται να μας καθηλώσει. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η πολυαναμενόμενη δραματική σειρά του Mega, «Δύο μαύρα πουκάμισα», σε σενάριο της Εμμανουέλας Αλεξίου και βασισμένη στο ομότιτλο, επιτυχημένο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ήδη κλέβουν τις εντυπώσεις είναι η Μαριάννα Κιμούλη, η οποία αναλαμβάνει ένα από τους πιο κομβικούς και αινιγματικούς ρόλους της ιστορίας, κερδίζοντας το στοίχημα με το τηλεοπτικό κοινό.

Μια ιστορία πάθους, μυστικών και προδοσίας στην Κρήτη

Η πλοκή της σειράς «Δύο μαύρα πουκάμισα» ξετυλίγεται με φόντο τα άγρια και περήφανα τοπία της Κρήτης, ξεκινώντας από ένα ένοχο μυστικό που θάφτηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’80. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο άνδρες, ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης) και ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός), οι οποίοι μεγάλωσαν μαζί σαν αληθινά αδέλφια, πιστεύοντας πως τίποτα δεν θα μπορούσε να τους χωρίσει.

Ωστόσο, η μοίρα τούς επιφυλάσσει ένα σκληρό παιχνίδι, όταν καλά κρυμμένα μυστικά του παρελθόντος επιστρέφουν για να τους φέρουν αντιμέτωπους με όσα προσπάθησαν να αφήσουν πίσω. Η αδελφική τους φιλία μετατρέπεται σε μια αναπόφευκτη σύγκρουση, όπου η πίστη, η προδοσία, το μίσος αλλά και η δύναμη της αλήθειας δοκιμάζουν τις αντοχές τους μέχρι την τελική κάθαρση.

Η Μαρκέλλα Ξηράκη και οι ανατροπές στην ιστορία

Σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, η Μαριάννα Κιμούλη υποδύεται τη Μαρκέλλα Ξηράκη, ένα σαγηνευτικό πλάσμα που εισβάλλει ανάμεσα στους δύο άνδρες και ανατρέπει οριστικά τις ισορροπίες. Η Μαρκέλλα είναι μια γοητευτική, δυναμική αλλά και βαθιά ευαίσθητη γυναίκα, η άφιξη της οποίας λειτουργεί ως καταλύτης.

Καθώς οι ζωές τους περιπλέκονται, ένα ανεξέλεγκτο πάθος πυρπολεί τις σχέσεις τους και μετατρέπει τα όνειρά τους σε εφιάλτες. Όταν η Μαρκέλλα αποφασίζει να ακολουθήσει το δικό της μονοπάτι, κόβοντας τα δεσμά του παρελθόντος, το κουβάρι περιπλέκεται οδηγώντας σε μια σοκαριστική εξέλιξη, όπου αθώο και ένοχο αίμα ενώνονται ξανά.

Οι κριτικές για τις ερμηνείες της Κιμούλη κάνουν ήδη λόγο για μια παρουσία με μοναδική εσωτερικότητα και ένταση.

Η βαθιά σχέση με τον πατέρα της, Γιώργο Κιμούλη

Μεγαλώνοντας σε ένα σπίτι όπου η τέχνη είχε τον πρώτο λόγο, η Μαριάννα Κιμούλη ανέπτυξε από νωρίς ένα ισχυρό και αδιάρρηκτο δεσμό με τον πατέρα της, τον σπουδαίο ηθοποιό και σκηνοθέτη Γιώργο Κιμούλη.

Παρά το γεγονός ότι η μητέρα της, Μαρία Δαμανάκη, προέρχεται από το χώρο της πολιτικής, η Μαριάννα μαγνητίστηκε από τον κόσμο του θεάτρου, έχοντας τον πατέρα της ως το πρώτο και πιο ισχυρό της πρότυπο.

Η σχέση τους χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό, βαθιά αγάπη και κοινή καλλιτεχνική γλώσσα. Ο Γιώργος Κιμούλης υπήρξε πάντα ο αυστηρός αλλά δίκαιος κριτής της, ο άνθρωπος που της έμαθε να αντιμετωπίζει την υποκριτική με σοβαρότητα και πειθαρχία.

Αν και η ίδια επέλεξε να χαράξει αυτόνομη πορεία χωρίς να «στηριχθεί» στο βαρύ της όνομα, δεν κρύβει την περηφάνια για τον πατέρα της, ο οποίος στέκεται διακριτικά στο πλευρό της σε κάθε της επαγγελματικό βήμα.

Ο έρωτας με γνωστό σκηνοθέτη και η προσωπική ισορροπία

Παρά την αυξανόμενη αναγνωρισιμότητά της, η Μαριάννα Κιμούλη επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προστατεύοντας την ιδιωτικότητά της με τη διακριτικότητα που τη χαρακτηρίζει.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ωστόσο, βιώνει την απόλυτη ευτυχία και σταθερότητα στο πλευρό του γνωστού σκηνοθέτη του κινηματογράφου, Κωνσταντίνου Καλογρίδη.

Το ζευγάρι, που μοιράζεται κοινές καλλιτεχνικές ανησυχίες, κάνει σπάνιες και άκρως επιλεκτικές δημόσιες εμφανίσεις – όπως σε θεατρικές πρεμιέρες και φεστιβάλ – προτιμώντας να ζει τον έρωτό του αθόρυβα.

Όπως έχει εξομολογηθεί και η ίδια σε σπάνιες αναφορές της, η σχέση αυτή της προσφέρει ασφάλεια και ισορροπία, αποτελώντας το δικό της «απάνεμο λιμάνι» μέσα στους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας και των γυρισμάτων.

Με ένα δυνατό ρόλο στα «Δύο μαύρα πουκάμισα», σταθερές οικογενειακές βάσεις και μια ισορροπημένη προσωπική ζωή, η Μαριάννα Κιμούλη βαδίζει σταθερά προς το μέλλον που της ανήκει δικαιωματικά.

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