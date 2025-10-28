Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Μαριάννα Κιμούλη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και αναφέρθηκε με ειλικρίνεια, τόσο στη σχέση της με τα media, όσο και στον πατέρα της, τον γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη Γιώργο Κιμούλη.

Η ταλαντούχα ηθοποιός εξήγησε πως έχει επιλέξει να κρατά αποστάσεις από τη δημοσιότητα, καθώς θέλει να προστατεύει την προσωπική της ζωή: «Προσπαθώ να προστατεύσω τον εαυτό μου από όλο αυτό το κομμάτι. Δεν διαβάζω και δεν ασχολούμαι πολύ με όσα γράφονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τη σχέση της με τον πατέρα της, αποκάλυψε ότι έχουν κάνει μια ξεκάθαρη συμφωνία όσον αφορά τις επαγγελματικές της επιλογές και τη γνώμη του για τη δουλειά της: «Ήρθε πέρσι στην παράσταση, θα έρθει και φέτος. Εγώ του ζήτησα την άποψή του. Έχουμε συμφωνήσει να μου λέει τη γνώμη του, μόνο όταν του το ζητήσω εγώ», είπε με χαμόγελο, δείχνοντας τον αλληλοσεβασμό που χαρακτηρίζει τη σχέση τους.

Να θυμίσουμε πως πριν λίγες ημέρες, ο Γιώργος Κιμούλης είχε μιλήσει σε συνέντευξή του στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ του OPEN για τη βαθιά αγάπη που έχει για την κόρη του, αλλά και για τη σχέση εμπιστοσύνης και ελευθερίας που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια.