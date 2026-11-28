Η Μαριάννα Λαγουρού ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα, το βράδυ της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου 2026, στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε σε προσωπικές στιγμές από την παιδική ηλικία της, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον πατέρα της, ο οποίος βρισκόταν στην εξορία.

«Οι περισσότεροι φίλοι μου, ακόμα και τώρα, άνδρες είναι αν και είχα φίλες. Είχα ένα καλό και υγιές περιβάλλον, άσχετα αν οι γονείς μου ήταν χωρισμένοι. Είχαν πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ τους οπότε ποτέ δεν ακούσαμε, με την αδελφή μου, “ο πατέρας σου αυτό” ή “η μάνα σου εκείνο”. Υπήρχε, όμως, ένα αγκάθι το οποίο εμείς το είχαμε συνηθίσει… το σημείο της εξορίας”», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

«Είμαι παιδί εξόριστου, έχω πάει στη Λέρο, στα 8 – 9 μου χρόνια, για να δω τον πατέρα μου. Και σε άλλα νησιά όπου έκανε διακοπές ο μπαμπάς μας και κάποιοι φίλοι του. Συγκινούμαι και λίγο. Η επαφή ήταν μόνο από τις καρτέλες, όπως τις έλεγαν, τα γράμματα. Κάτι μπεζ γράμματα τα οποία ήταν ανοιχτά και εκεί μπορούσες να εκθέσεις τα οικογενειακά σου, τα μυστικά σου», αποκάλυψε στη συνέχεια η Μαριάννα Λαγουρού.

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