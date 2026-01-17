Μια άκρως εντυπωσιακή παρουσία χάρισε η Μαριάννα Λάτση στο NOX – The Cabaret Edition, όπου απόλαυσε την Έλενα Παπαρίζου και τον Τάκη Ζαχαράτο. Η γνωστή επιχειρηματίας επέλεξε ένα λαμπερό sparkly μαύρο φόρεμα, το οποίο συνδύασε με μια πολυτελή γούνα, ενώ την παράσταση έκλεψε για ακόμα μια φορά το χαρακτηριστικό statement κολιέ της με τα “μάτια” (evil eyes), που αποτελεί σήμα κατατεθέν των εμφανίσεών της.

Η αδυναμία της κ. Λάτση στα ματάκια είναι γνωστή και φροντίζει να τα ενσωματώνει σε κάθε της εμφάνιση.

Μετά το τέλος της παράστασης, η Μαριάννα Λάτση πόζαρε στον φακό μαζί με τους καλούς της φίλους, τον PR Manager, Γιώργο Ντάβλα και τον επιχειρηματία, Γιάννη Βασιλειάδη.

Στο The Velvet Night, όπως ονομάζεται το show, το cabaret συναντά το musical σε μία υπερπαραγωγή ευρωπαϊκών προδιαγραφών άνευ προηγουμένου: τολμηρές και εκρηκτικές χορογραφίες, εντυπωσιακά σκηνικά, πολυτελή κοστούμια υψηλής αισθητικής, καθηλωτικά light show, υπερσύγχρονα video art και ανατρεπτικές εκπλήξεις, συνθέτουν έναν φαντασμαγορικό κόσμο που παρασύρει τον θεατή από το πρώτο, μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η σκηνοθετική και καλλιτεχνική σφραγίδα του Φωκά Ευαγγελινού, μεταμορφώνει το NOX σε έναν μαγικό, βελούδινο, glamorous θεατρικό χώρο, όπου όλα λειτουργούν στην απόλυτη εντέλεια. Οι 25 χορευτές και οι 13 μουσικοί, με πάθος, ακρίβεια και θεατρικότητα, απογειώνουν το θέαμα σε επίπεδο μεγάλων διεθνών σκηνών, με τον Τάκη Ζαχαράτο και την Έλενα Παπαρίζου να εντυπωσιάζουν.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Αργυρός – Δέσποινα Βανδή: Έκαναν πρεμιέρα με Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και Μαριάννα Λάτση στα πρώτα τραπέζια!