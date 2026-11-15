Στο νέο επεισόδιο vidcast Art Ogdoo, συναντάμε τη Μαριάννα Παπαμακαρίου σε μια απολαυστική συζήτηση, γεμάτη μουσική, προσωπικές διαδρομές, δυνατές στιγμές και αποκαλύψεις!

Μιλά για τη μουσική που υπήρχε πάντα στη ζωή της, για τον δρόμο προς την αναγνώριση που δεν ήταν τόσο γρήγορος όσο ίσως θα ήθελε, αλλά και για τις ξεχωριστές συναντήσεις της με τον Νίνο στη Θεσσαλονίκη.

Μας αποκαλύπτει όσα κρύβονται πίσω από τη συναυλία για καλό σκοπό που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, θυμάται τα μονοπάτια που της άνοιξε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξερευνήσει στο μέλλον και το ξένο ρεπερτόριο.

Δηλώνει πως είναι… της ανατροπής! Και ίσως αυτό να είναι το μυστικό της. Άλλωστε, όπως εξομολογείται, αισθάνεται πως διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής της.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη συνέντευξη και γνωρίστε μια Μαριάννα Παπαμακαρίου όπως ίσως δεν την έχετε ξανακούσει!

Και για τα νέα παιδιά που ονειρεύονται μια πορεία στη μουσική, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «πολλή μελέτη, υπομονή και καθόλου βιασύνη για την επιτυχία».

Μια συζήτηση με αλήθεια, συναίσθημα, χιούμορ και… «δυνατές» μουσικές εκπλήξεις. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου, είναι η περίπτωση που μας υπενθυμίζει ότι τελικά, κάποιες διαδρομές αξίζει να τις αφήνεις να εξελίσσονται στον δικό τους χρόνο.

govastiletto.gr – Η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ο Νίνο κατακτούν στο Ayla τη νυχτερινή Θεσσαλονίκη!