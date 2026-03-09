Η Μαριάννα Πολυχρονίδη έκανε μια συγκινητική αποκάλυψη στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Η αγαπημένη ηθοποιός και τραγουδίστρια περιμένει το πρώτο της παιδί! Η ίδια εμφανίστηκε με αρκετά φουσκωμένη κοιλιά, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Η Μαριάννα και ο σύντροφός της, που δεν ανήκει στον καλλιτεχνικό χώρο, είναι μαζί εδώ και δέκα χρόνια, και είχαν μεγάλη επιθυμία να γίνουν γονείς.

Η ηθοποιός μοιράστηκε ότι στην αρχή του πρώτου τριμήνου δεν είχαν καν συνειδητοποιήσει πλήρως την εγκυμοσύνη, ενώ ανέφερε με χιούμορ ότι έχει πάρει περίπου 9-10 κιλά μέχρι στιγμής.

Παράλληλα, η Μαριάννα εξήγησε ότι θα καθυστερήσει κάποιες προτάσεις για το θέατρο ώστε να αφιερωθεί στον ερχομό του μωρού, θέλοντας να του προσφέρει όσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται.

Αναφέρθηκε επίσης, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο παρελθόν με την τεκνοποίηση, τονίζοντας ότι η εγκυμοσύνη της αποτελεί προσωπική χαρά και ολοκλήρωση, χωρίς να υποτιμά τις επιλογές ή τις δυνατότητες άλλων γυναικών.

