Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Μαριάννα Τουμασάτου μίλησε στην κάμερα του Happy Day για την εμπειρία της με τα social media, αλλά και για τη στιγμή που έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, όταν άγνωστοι χρησιμοποίησαν το πρόσωπό της για να προωθήσουν προϊόντα αδυνατίσματος.

«Με αγχώνουν όλα αυτά γιατί δεν τα καταλαβαίνω, κάνουν αριστουργήματα», είπε αρχικά, εξηγώντας πως δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένη με τον ψηφιακό κόσμο.

Αναφερόμενη στην απάτη εις βάρος της, αποκάλυψε: «Έχουν χρησιμοποιήσει το πρόσωπό μου πάνω σε άλλο σώμα και έφτιαξαν ψεύτικη διαφήμιση. Προσπάθησα να το ψάξω, αλλά είναι σχεδόν αδύνατο να τους εντοπίσεις».

Η ηθοποιός περιέγραψε πόσο την εξόργισε το γεγονός: «Νευρίασα πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι όντως έχασα 35 κιλά με αυτά τα προϊόντα και να τα δοκιμάσει, με κίνδυνο για την υγεία του».

Όπως πρόσθεσε, το ζήτημα δεν έχει σταματήσει να την απασχολεί: «Ακόμα και τώρα, μου στέλνουν μηνύματα και με ρωτούν αν είναι καλό το προϊόν. Τους λέω ξεκάθαρα: είναι απάτη».