Καλεσμένη στην εκπομπή, «Χαμογέλα και Πάλι», ήταν το Σάββατο 14 Μαρτίου, η Μαριάννα Τουμασάτου και τόσο για τα επαγγελματικά της, όσο και για την πολιτική σκηνή. Προς το τέλος ωστόσο της συνέντευξής της, η ηθοποιός αποκάλυψε πως στην καλοκαιρινή της παράσταση με τον Αιμίλιο Χειλάκη και την Αθηνά Μαξίμου, θα συνεργαστεί και με τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη, Δημήτρη.

«Ο Δημήτρης είναι μια άλλη προσωπικότητα ανεξάρτητη και έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε. Είναι καλός συνάδελφος. Όλοι μιλάνε για ένα ταλαντούχο και εξαιρετικά καλό παιδί. Ο Αιμίλιος και η Αθηνά λένε τα καλύτερα. Είναι ένα παιδί που ταλαιπωρήθηκε πολύ και δεν πρέπει να φέρει την ρετσινιά κανενός. Δεν συμφωνώ καθόλου με την οικογένειά του, αλλά δεν μπορώ να διαφωνώ με τον Δημήτρη, είναι ένας άλλος άνθρωπος. Είναι ένα παιδί, καλός συνάδελφος και καλά θα περάσουμε το καλοκαίρι», ανέφερε αρχικά η Μαριάννα Τουμασάτου, αφού πρώτα ερωτήθηκε από την Σίσσυ Χρηστίδου σε διαφημιστικό διάλειμμα, αφού δεν ήθελε να την φέρει σε δύσκολη θέση όταν το ανέφερε αρχικά, και δεν το σχολίασε κανείς στο πλατό.

«Δεν έχουμε βρεθεί ακόμα, αλλά δεν θα τον ρωτήσω κάτι. Δεν έχω λόγο να ανοίξω κουβέντα. Αν ανοιχτεί, δεν θα κάνω άρση της θέσης μου. Δεν έχει καμία δουλειά το ένα με το άλλο. Θα φάω του Δημήτρη την ψυχή, επειδή υπάρχει το θέμα με τον πατέρα του;», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

govastiletto.gr -Μαριάννα Τουμασάτου: «Έβαλαν το πρόσωπό μου σε ψεύτικη διαφήμιση – Νευρίασα γιατί είναι επικίνδυνο»