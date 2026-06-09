Η Μαριάννα Τουμασάτου, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», μίλησε για τις προκαταλήψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στον χώρο της υποκριτικής σχετικά με την τηλεόραση και το Θέατρο, θυμίζοντας περιστατικά που βίωσε στα πρώτα επαγγελματικά της βήματα.

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ότι, όταν ξεκίνησε να εργάζεται στην τηλεόραση, αμέσως μετά την αποφοίτησή της, βρέθηκε αντιμέτωπη με αρνητικά σχόλια ακόμη και από ανθρώπους του εκπαιδευτικού της περιβάλλοντος.

Όπως ανέφερε, υπήρξαν καθηγητές που χρησιμοποιούσαν το όνομά της ως παράδειγμα προς αποφυγήν για τους νεότερους σπουδαστές, επειδή είχε επιλέξει να ακολουθήσει τηλεοπτική πορεία.

Παρά τις επικρίσεις, η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν αισθάνθηκε ποτέ ενοχές για τις επαγγελματικές της επιλογές, τονίζοντας πως η εργασία στην τηλεόραση ήταν ένας τρόπος να στηρίξει την καθημερινότητά της και να χτίσει τη δική της διαδρομή στον χώρο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα χρόνια των σπουδών της στο Θέατρο Τέχνης, περιγράφοντας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και αυστηρό περιβάλλον. Όπως εξήγησε, οι μαθητές καλούνταν να αφοσιωθούν ολοκληρωτικά στη Σχολή, με περιορισμούς που επηρέαζαν ακόμη και την προσωπική τους ζωή.

Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες και την πειθαρχία που απαιτούσε η εκπαίδευση, η Μαριάννα Τουμασάτου θυμάται εκείνη την περίοδο με νοσταλγία, καθώς θεωρεί ότι συμμετείχε σε μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία που της πρόσφερε πολύτιμες γνώσεις και σημαντικές στιγμές, όπως η επαφή με μεγάλες θεατρικές σκηνές από νεαρή ηλικία.

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