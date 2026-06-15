Η Μαριάντα Πιερίδη στο live της Κυριακής 14 Ιουνίου στο «Your Face Sounds Familiar» πραγματοποίησε μία από τις πιο δυνατές ερμηνείες της βραδιάς ως άλλη Christina Aguilera.

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το τραγούδι Hurt, το οποίο είναι ένα από τα πιο απαιτητικά τραγούδια της διάσημης τραγουδίστριας, καθώς συνδυάζει έντονο συναισθηματικό φορτίο με υψηλές φωνητικές απαιτήσεις. Ωστόσο, η Μαριάντα Πιερίδη κατάφερε να ανταποκριθεί στην πρόκληση, παρουσιάζοντας μια άρτια ερμηνεία.

Η κριτική επιτροπή στάθηκε τόσο στη φωνητική της απόδοση όσο και στην ικανότητά της να αποδώσει το συναίσθημα που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο τραγούδι της Christina Aguilera, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και την αφοσίωση που απαιτούσε η συγκεκριμένη μεταμόρφωση.

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