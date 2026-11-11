Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε η Μαριάντα Πιερίδη, αμέσως μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο και την πολυήμερη περιπέτεια με την υγεία της. Η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στα συμπτώματα που την κινητοποίησαν να ζητήσει ιατρική υποστήριξη, παραδεχόμενη πως πέρασε στιγμές έντονου φόβου για την ίδια της τη ζωή.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η τραγουδίστρια ταλαιπωρήθηκε από μια εντερική λοίμωξη που προκάλεσε αιμορραγία και σοβαρή απώλεια αίματος, καθιστώντας απαραίτητη την εισαγωγή της στο νοσοκομείο.

«Αισθάνθηκα μια αδιαθεσία, ταχυκαρδία και θεώρησα σωστό να έρθω να κάνω εξετάσεις. Ό,τι εξέταση υπάρχει, την κάναμε. Τελικά υπήρχε ένα θέμα, το λύσαμε και είχα χαμηλό αιματοκρίτη. Φοβήθηκα για τη ζωή μου. Καλό είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Καλό είναι να μην αγνοούμε τα σημάδια», δήλωσε η Μαριάντα Πιερίδη στην κάμερα της πρωινής εκπομπής του Alpha.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε, μάλιστα, πως μετά τη συγκεκριμένη περιπέτεια θα χρειαστεί να ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή σε μόνιμη βάση.

«Πρέπει να παίρνω μια αγωγή για πάντα. Ο γιος μου είναι πολύ ψύχραιμος, θα πάω τώρα να τον συναντήσω. Δεν τον άφησα να έρθει στο νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, η Μαριάντα Πιερίδη είχε στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα, τα οποία φρόντισαν να της συμπαρασταθούν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο σύντροφός της, Πάνος Ιωάννου, ο οποίος την επισκέφθηκε στο νοσοκομείο, όπως και στενοί της φίλοι.

«Ήρθε ο σύντροφός μου, οι φίλοι, όσοι με αγαπάνε ήρθαν να με στηρίξουν», είπε η τραγουδίστρια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη συμπαράσταση που δέχτηκε.

Κλείνοντας τις δηλώσεις της στο «Happy Day», η Μαριάντα Πιερίδη θέλησε να στείλει ένα μήνυμα για την υγεία της, λέγοντας: «Να μου ευχηθείτε να είμαι καλά».

govastilett0.gr -Μαριάντα Πιερίδη: Τα νεότερα για την υγεία της – «Καλό είναι να ακούμε λίγο περισσότερο το σώμα μας»