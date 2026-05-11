Η Μαριάντα Πιερίδη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, μετά τη νίκη της στο YFSF με τη μεταμφίεσή της σε JJ και την ερμηνεία του «Wasted Love».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μίλησε για την εμπειρία της στην τηλεόραση, αλλά και για τη σχέση της με τον 12χρονο γιο της. Όταν όμως ο Γιώργος Λιάγκας τη ρώτησε για τη συνεργασία της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στην καλοκαιρινή εκπομπή του ΣΚΑΪ το 2024, η ίδια απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση.

Η τραγουδίστρια τόνισε ότι πέρασε όμορφα στις συνεργασίες της με τα κανάλια και πως αισθάνεται άνετα στον τηλεοπτικό χώρο, εξηγώντας παράλληλα ότι η τηλεόραση έχει λιγότερους περιορισμούς σε σχέση με το τραγούδι.

Αναφερόμενη εμμέσως στον Λάμπρο Κωνσταντάρα, δήλωσε με χιούμορ πως δεν ήθελε να χαλάσει τη χαρά της στιγμής απαντώντας δημόσια, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να μιλήσει στο μέλλον.

Μάλιστα, απευθυνόμενη στον παρουσιαστή είπε χαρακτηριστικά πως θα μπορούσαν κάποια στιγμή να βγουν όλοι μαζί για φαγητό με τη Μαρία Αντωνά και να το συζητήσουν εκεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του πως δύσκολα θα συνεργαζόταν ξανά με τη Μαριάντα Πιερίδη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρξε ένταση στη μεταξύ τους συνεργασία στον ΣΚΑΪ, το καλοκαίρι του 2024.

