Μαριάντα Πιερίδη κατά Ηλιάνας Παπαγεωργίου: «Τι φάση με τον ηλικιακό ρατσισμό; Μήπως έχουμε κάποιο απωθημένο;»

«Είμαι σίγουρη για το σώμα, είναι πολύ ωραία γυναίκα! Δεν νομίζω ότι είναι ποια στην ηλικία και δεν έχει πια αυτή την δίψα και την αίσθηση για να γίνει μοντέλο και να αλλάξει, να μεταμορφωθεί για να κάνει καριέρα», είχε σχολιάσει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην 33χρονη διαγωνιζόμενη του GNTM....