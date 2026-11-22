Πρόταση για τη Eurovision υπέβαλε η Μαριάντα Πιερίδη, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα τραγούδι που ο καθένας θα επιθυμούσε να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Η γνωστή ερμηνεύτρια έκανε τη σχετική αποκάλυψη μιλώντας στην εκπομπή «For You», την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, εκφράζοντας παράλληλα τη σιγουριά και τον ενθουσιασμό της για το αποτέλεσμα. Στο ίδιο πλαίσιο, δεν παρέλειψε να τοποθετηθεί και για τον Γιώργο Περρή, ο οποίος θα βρεθεί στη σκηνή εκπροσωπώντας την Κύπρο τον ερχόμενο Μάιο.

«Νιώθω υπέροχα. Νιώθω λίγο άγχος αλλά νιώθω πολύ σίγουρη για το συγκεκριμένο τραγούδι», είπε αρχικά η Μαριάντα Πιερίδη και εξήγησε πώς αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή: «Η ιδέα ήρθε όταν γνωριστήκαμε με τον παραγωγό μου και δημιουργό του τραγουδιού και όταν άκουσα το τραγούδι ένιωσα ότι -κι αυτό του είπα κιόλας- αυτό το τραγούδι θα έπρεπε να εκπροσωπήσει τη χώρα μου, γιατί εκείνος είναι από την Αγγλία. Είναι εκπληκτικό. Αυτό ένιωσα να του πω εκείνη τη στιγμή. Οπότε δηλώσαμε συμμετοχή».

Η τραγουδίστρια δεν αποκάλυψε εάν οι στίχοι είναι στα αγγλικά ή στα ελληνικά. «Μπορώ να σας αποκαλύψω μόνο ότι είναι ένα σπουδαίο τραγούδι και όλοι θα θέλαμε ένα τέτοιο τραγούδι να μας εκπροσωπήσει στη Eurovision. Νιώθω ότι όλα θα είναι τέλεια. Δεν ξέρω. Νιώθω πάρα πολύ θετική ενέργεια. Ελπίζω πραγματικά ο κόσμος να διαλέξει το καλύτερο», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε, η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ θετική: «Μου στείλανε πάρα πολύ θετικά μηνύματα, η αλήθεια είναι και αισθάνθηκα πολύ, ρε παιδί μου, πολύ δυνατή. Πάντα με βοηθάει το να διαβάζω ωραία, θετικά μηνύματα και νιώθω πολύ σίγουρη για το τραγούδι».

Όσον αφορά στον Γιώργο Περρή, η Μαριάντα Πιερίδη τόνισε πως τον εκτιμά ως καλλιτέχνη αλλά περιμένει να δει ποιο θα είναι το τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί: «Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή του. Είναι διαφορετική σαν συμμετοχή από άλλες που έχει στο παρελθόν που συμμετείχαν για την Κύπρο. Τώρα το τραγούδι περιμένουμε. Για μένα όλα είναι το τραγούδι».

Τέλος, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για την περιπέτεια υγεία της, η οποία την οδήγησε στο νοσοκομείο πριν από μερικές εβδομάδες: «Είναι όλα καλά. Νιώθω πολύ καλά», είπε.

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