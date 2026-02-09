Αποκαλυπτική και ειλικρινής, η Μαριάντα Πιερίδη κάθισε στον καναπέ του Happy Day και μίλησε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή για όλα.

Η τραγουδίστρια έβαλε τέλος στις φήμες χωρισμού από τον Πάνο Ιωάννου, ενώ αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στη συνεργασία της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, παραδεχόμενη πως υπήρξε ένα περιστατικό στην εκπομπή που την είχε προσβάλει και τη στενοχώρησε βαθιά.

Αρχικά, μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε ο γιος της στο σχολείο, καθώς ήταν θύμα bullying από συμμαθητή του: «Ο γιος μου είναι 6η Δημοτικού και έχει αποφασίσει ότι θέλει να γίνει πιλότος ή μηχανικός αεροσκαφών. Δέχθηκε bullying και το σχολείο ασχολήθηκε μόνο όταν το δημοσιοποίησα. Πλέον έχομε βρει τις ισορροπίες με τους γονείς του άλλου παιδιού».

Πολλά έχουν ακουστεί για την συνεργασία Μαριάντα Πιερίδη – Λάμπρου Κωνσταντάρα στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή Summer’s Cool. Πρόσφατα μάλιστα, το πρώην τηλεοπτικό δίδυμο αντάλλαξε δημόσια «καρφιά».

Για πρώτη φορά λοιπόν, στο πλατό του Happy Day, αποκάλυψε πως κάτι είχε συμβεί μεταξύ τους στην εκπομπή που την ενόχλησε.

«Αμάν με αυτό το θέμα. Είχα πολύ καλή και έχω ακόμα με το κανάλι και είχα μια καλή σχέση με τους ανθρώπους εκεί. Εντάξει δεν σημαίνει ότι θα τα πηγαίνεις με όλους καλά. Μπορεί να έχεις διαφορετική οπτική μ τον άλλον αλλά να έχεις χημεία. Δεν έχουμε καμία επαφή. Όπου συναντιόμαστε χαιρετιόμαστε, αυτό. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής κάτι είχε γίνει, εγώ κράτησα τις ισορροπίες μου. Δεν είχε γίνει καβγάς. Δεν ήταν ποιος θα είναι πρώτος. Θεωρώ ότι ο Λάμπρος είναι εξαιρετικός σε αυτό που κάνει αλλά πρέπει να είναι μόνος του. Να έχει δίπλα του λίγο πιο κάτω την παρέα του. Είχε γίνει κάτι που με στεναχώρησε», αποκάλυψε η Μαριάντα Πιερίδη.

«Ο Τριαντάφυλλος είναι ένα μεγάλο παιδί. Του αρέσει να απαντάει σε όλα. Πολλές φορές έχει τύχει να πει κάτι και να πει «Μαριάντα μου σόρρυ», είπε για τον Ντάφι.

