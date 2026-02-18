Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιούνται οι εκπομπές του MEGA μετά την είδηση του θανάτου του Κώστα Κοσμίδη. Ο 51χρονος μοντέρ, που αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι του τεχνικού επιτελείου του καναλιού, “προδόθηκε” από την καρδιά του, σκορπίζοντας τη θλίψη σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια στο “Μεγάλο Κανάλι”.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί της ίδιας ημέρας επισκέφθηκε ιατρικό κέντρο στη Σαλαμίνα, όπου υποβλήθηκε σε καρδιογράφημα. Οι γιατροί φέρεται να τον ενημέρωσαν πως ενδεχομένως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και ότι έπρεπε να μεταβεί άμεσα σε νοσοκομείο. Ωστόσο, δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο. Έτσι, αποφάσισε να φύγει με το αυτοκίνητό του, έχοντας στο πλευρό του τον 83χρονο πατέρα του, με προορισμό νοσηλευτικό ίδρυμα, ωστόσο δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει εκεί.

Ανάμεσα σε όσους τον αποχαιρέτησαν δημόσια ήταν και η Μαριάντα Πιερίδη, που δεν έκρυψε τη συγκίνησή της. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε έναν άνθρωπο που δεν ήταν απλώς συνεργάτης, αλλά φίλος.

«Κάποιες από τις πιο όμορφες στιγμές μου τις χρωστάω στον φακό του Κώστα Κοσμίδη. Δεν ήταν απλώς ένας ταλαντούχος φωτογράφος. Ήταν συνεργάτης και φίλος. Ένας άνθρωπος με ήρεμο χαμόγελο και βλέμμα. Ήξερε να σε κάνει να νιώθεις όμορφα, να πιάνει τη στιγμή πριν καν τη συνειδητοποιήσεις. Άφησε αποτύπωμα. Άφησε φως. Σε ευχαριστώ για όλες τις εικόνες που μου χάρισες και για όλα όσα κρατώ στην καρδιά. Καλό ταξίδι, Κώστα» έγραψε η τραγουδίστρια.

