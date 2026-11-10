Τα νεότερα για την υγεία της Μαριάντας Πιερίδη, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται, είναι ευχάριστα. Ωστόσο, φαίνεται ότι η περιπέτεια που την οδήγησε στο νοσοκομείο βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία. Η τραγουδίστρια έχει ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, έχει πλέον εντοπιστεί τι προκάλεσε την αδιαθεσία της και αυτό που απομένει είναι να πάρει το πράσινο φως από τους γιατρούς για να επιστρέψει στο σπίτι της.

Το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, η ίδια θέλησε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς ακολούθους της για την κατάσταση της υγείας της, ανεβάζοντας ένα νέο βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram. Με εμφανώς καλύτερη διάθεση, αποκάλυψε ότι ο κύκλος των εξετάσεων έχει ολοκληρωθεί και πως έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να ανακτήσει ο οργανισμός της τις δυνάμεις του.

Μάλιστα, η Μαριάντα Πιερίδη δεν έκρυψε ότι αυτή η περιπέτεια αποτέλεσε για την ίδια μια αφορμή να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της και να δώσει μεγαλύτερη σημασία στα σημάδια που στέλνει το σώμα της. Όπως παραδέχτηκε, πολλές φορές οι ρυθμοί της καθημερινότητας και οι υποχρεώσεις, μάς κάνουν να αγνοούμε την ανάγκη για ξεκούραση, μέχρι να φτάσουμε στα όριά μας.

«Καλημέρα σε όλους. Ακόμη εδώ είμαστε ,αλλά ευτυχώς έχουμε ολοκληρώσει όλες μας τις εξετάσεις, έχουμε βρει τι φταίει, έχουμε δώσει στον οργανισμό μας όλα όσα χρειάζονται για να καταφέρει να συνέλθει. Και ξέρετε κάτι; Καλό είναι να ακούμε λίγο περισσότερο το σώμα μας. Τα λέω φυσικά για να τα ακούσω και εγώ. Κάποιες φορές μας προειδοποιεί, μας λέει να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας και εμείς συνεχίζουμε σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Και εμείς συνεχίζουμε, μέχρι που μας αφήνει εκείνο. Θέλω όμως να σας πω και κάτι ακόμη: Ότι νιώθω πραγματικά τυχερή που είμαι ανάμεσα σε ανθρώπους που με τη φροντίδα και την αγάπη τους έκαναν όλη αυτή τη διαδικασία πολύ ανθρώπινη και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τώρα το μόνο που μένει είναι να δώσουν οι γιατροί το πράσινο φως για να επιστρέψουμε στο σπιτάκι μας και στην καθημερινότητά μας. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και την αγάπη», ακούγεται να λέει η τραγουδίστρια.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, μάλιστα, επέλεξε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με το γνωστό της χιούμορ, παρομοιάζοντας όλη τη διαδικασία με ένα απαραίτητο service, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όσους στάθηκαν δίπλα της αυτές τις ημέρες.

«Κάναμε το γενικό μας service, φορτίσαμε μπαταρίες, συμπληρώσαμε ό,τι μας έλειπε και τώρα περιμένουμε το ΟΚ για να ξαναβγούμε στους δρόμους! Το νου σας στο σώμα σας, παιδιά… γιατί αν δεν το ακούσετε εσείς, θα βρει εκείνο τρόπο να το ακούσετε! Σας στέλνω την αγάπη μου και σας ευχαριστώ για τη δική σας!», έγραψε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MARIANTA PIERIDI SOI (@mariada.s.pieridi)

govastiletto.gr – Μαριάντα Πιερίδη: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο