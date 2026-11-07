Καθησυχαστικά είναι τα νεότερα σχετικά με την κατάσταση της υγείας της Μαριάντας Πιερίδη, η οποία χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Η τραγουδίστρια ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους πως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει δεν είναι σοβαρό και πως αντιμετωπίστηκε εγκαίρως.

Η φωτογραφία από το νοσοκομείο και η ανησυχία των θαυμαστών της

Η περιπέτεια της υγείας της έγινε γνωστή το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, όταν η Μαριάντα Πιερίδη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο.

Στο στιγμιότυπο φαινόταν το χέρι της με ορό, ενώ η ίδια ανέφερε πως δεν είχε ακόμη καταλάβει τι ακριβώς είχε προκαλέσει την κατάστασή της.

Η ανάρτησή της προκάλεσε την ανησυχία των ακολούθων της, οι οποίοι έσπευσαν να της στείλουν μηνύματα συμπαράστασης και ευχές για γρήγορη ανάρρωση.

Το μήνυμα της τραγουδίστριας για την υγεία της

Λίγες ώρες αργότερα, η τραγουδίστρια επέστρεψε στα social media με ένα νέο story, μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου, δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Όπως ξεκαθάρισε, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, καθώς το πρόβλημα εντοπίστηκε εγκαίρως. Παράλληλα, εξήγησε πως χρειάζεται λίγη ξεκούραση και φροντίδα μέχρι να επιστρέψει στις καθημερινές της δραστηριότητες.

«Αγαπημένοι μου, μην μου ανησυχείτε. Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, το προλάβαμε νωρίς και με λίγη ξεκούραση και φροντίδα θα είμαι πολύ σύντομα πάλι κοντά σας. Σας ευχαριστώ για κάθε μήνυμα και για όλη την αγάπη σας και τη θετική σας ενέργεια. Σας στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά. Ξεκούραση για σήμερα και η μανούλα παρέα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Μαριάντα Πιερίδη φαίνεται πως θα αφιερώσει τις επόμενες ημέρες στην ξεκούραση και την αποκατάστασή της, έχοντας στο πλευρό της τους αγαπημένους της ανθρώπους.

Govastiletto.gr – Στο νοσοκομείο η Μαριάντα Πιερίδη – Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία