Η σορός της Πριγκίπισσας Ειρήνης βρίσκεται, αυτή την ώρα, στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου στη Μητρόπολη Αθηνών. Η εξόδιος ακολουθία θα ξεκινήσει στις 12, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή στο Τατόι.

Μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας θα δώσουν το «παρών» στο τελευταίο αντίο, με τη Marie Chantal να απουσιάζει από το πλευρό του συζύγου της, Παύλου Ντε Γκρες.

Όπως είπε ο Θάνος Βάγιος στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο λόγος απουσίας της Marie Chantal είναι ένα θέμα υγείας της μητέρας της, η οποία βρίσκεται στην Αμερική.

Αυτός ήταν και ο λόγος που η Marie Chantal απουσίαζε από το μνημόσυνο του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου στο Τατόι, την περασμένη εβδομάδα.

Στο τελευταίο αντίο της Πριγκίπισσας Ειρήνης αναμένεται να δούμε, μεταξύ άλλων, τον βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε Στ’ με τη σύζυγό του Λετίθια και τις κόρες τους, τη διάδοχο του θρόνου, πριγκίπισσα Λεονόρ και την ινφάντα Σοφία. Τη βρετανική βασιλική οικογένεια θα εκπροσωπήσει ο σερ Τίμοθι Λόρενς, σύζυγος της πριγκίπισσας Άννας, και η λαίδη Γαβριέλα Κίνγκστον.

