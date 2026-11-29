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Ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα, αυτή τη φορά στο χώρο της τεχνολογίας, ετοιμάζει η Marie Chantal. Η σύζυγος του Πρίγκιπα Παύλου μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram μια φωτογραφία, συνοδεύοντάς τη με ένα μήνυμα που αποκαλύπτει και τη φιλοσοφία πίσω από τη νέα της δραστηριότητα: «Περιτριγυρισμένη από τα πράγματα που αγαπώ και σκεπτόμενη πώς να τα προστατεύσω. Κάτι που χτίζω εδώ και καιρό. Ανυπομονώ να το μοιραστώ μαζί σας», έγραψε, παραπέμποντας στο λογαριασμό @dotlock.