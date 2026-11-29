Η αναφορά της δεν άργησε να αποκτήσει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Dotlock, το νέο εγχείρημα παρουσιάζεται με το σύνθημα «Everything you own, in one place» – όλα όσα σου ανήκουν, σε ένα μέρος. Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί ένας ιδιωτικός ψηφιακός χώρος όπου ο χρήστης θα μπορεί να καταγράφει τα αντικείμενα που έχει στην κατοχή του, να οργανώνει τις συλλογές του και να διατηρεί συγκεντρωμένες σημαντικές πληροφορίες για καθένα από αυτά.

Τι ακριβώς θα προσφέρει το Dotlock

Η πλατφόρμα δεν αυτοπροσδιορίζεται ως μια ακόμη εφαρμογή απογραφής αντικειμένων. Αντίθετα, επιχειρεί να συνδέσει κάθε αντικείμενο με την ιστορία, την αξία και την τοποθεσία του. Στην παρουσίασή της περιγράφει τέσσερις βασικούς άξονες: την ταυτότητα του αντικειμένου και την επαλήθευση του τι ακριβώς είναι, την αξία του με ενημερωμένα στοιχεία, την τοποθεσία όπου φυλάσσεται – ακόμη και ανά δωμάτιο – καθώς και το ιστορικό του, δηλαδή από πού προέρχεται και ποιοι το είχαν στην κατοχή τους.

Οι εικόνες που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα δίνουν μια χαρακτηριστική εικόνα του κοινού στο οποίο απευθύνεται η ιδέα. Ανάμεσα στα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα βρίσκονται ένα χάλκινο γλυπτό του Ροντέν, ένα vintage αυτοκίνητο, ένας αρχαίος ελληνικός αμφορέας, έργο του Καντίνσκι, ένας πίνακας του Βαν Γκογκ, ένα πρώτο αντίτυπο του «Μεγάλου Γκάτσμπι», ένα μεταξωτό βραδινό φόρεμα, αλλά και πιο καθημερινά αντικείμενα, όπως μια παλιά δερμάτινη μπάλα μπάσκετ και ένα ζευγάρι sneakers.

Το Dotlock απευθύνεται, επομένως, σε ανθρώπους που διαθέτουν συλλογές ή αντικείμενα με ιδιαίτερη οικονομική, ιστορική ή συναισθηματική αξία και θέλουν να έχουν οργανωμένες τις πληροφορίες που τα συνοδεύουν. Δεν πρόκειται απλώς για έναν ψηφιακό κατάλογο, αλλά για την προσπάθεια δημιουργίας ενός μόνιμου αρχείου ιδιοκτησίας, το οποίο θα ακολουθεί το αντικείμενο και θα συγκεντρώνει την ταυτότητα και την ιστορία του.

Πότε θα είναι διαθέσιμο

Προς το παρόν, η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι περιορισμένη. Η επίσημη ιστοσελίδα αναφέρει «January 2027» και «By invitation only», διευκρινίζοντας ότι τα μέλη θα εντάσσονται σταδιακά, σε μικρές ομάδες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν το email τους στη λίστα αναμονής, προκειμένου να ζητήσουν πρόσκληση. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη πληροφορίες για το κόστος ή για όλα τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας.

Το όνομα Dotlock είχε, πάντως, εμφανιστεί ήδη σε αίτηση εμπορικού σήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία υπέβαλε η εταιρεία Marie-Chantal LTD στις 5 Αυγούστου 2025. Η περιγραφή της αίτησης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, λογισμικό για την επαλήθευση της αυθεντικότητας φυσικών αντικειμένων, εφαρμογές για την καταγραφή και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τεχνολογίες που σχετίζονται με την παρακολούθηση της προέλευσης αγαθών. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν το εύρος των υπηρεσιών για τις οποίες έχει ζητηθεί προστασία του εμπορικού σήματος, δεν αποτελούν όμως από μόνα τους επιβεβαίωση ότι όλες οι συγκεκριμένες λειτουργίες θα περιλαμβάνονται στην τελική πλατφόρμα.

Για τη Marie Chantal, το Dotlock αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο σε μια επιχειρηματική διαδρομή που ξεκίνησε πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, με την ίδρυση της εταιρείας παιδικών ρούχων που φέρει το όνομά της. Αυτή τη φορά, το ενδιαφέρον της μετατοπίζεται από τη μόδα στην τεχνολογία και σε μια ιδέα που συνδέει την ιδιοκτησία με την προσωπική ιστορία κάθε αντικειμένου.

Όπως υποδηλώνει και το μήνυμά της, η αφετηρία είναι απλή: τα πράγματα που αγαπάμε δεν έχουν μόνο αξία, αλλά και μια ιστορία που θέλουμε να διατηρήσουμε.

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