Στιγμές οικογενειακής γαλήνης και πολυτέλειας βιώνει η Marie Chantal μαζί με τον Παύλο και τα πέντε παιδιά τους: Μαρία Ολυμπία, Κωνσταντίνο Αλέξιο, Αχχιλλέα-Ανδρέα, Οδυσσέα και ο Αριστείδη Σταύρο, επιλέγοντας να περάσουν τις ημέρες του Πάσχα μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα. Η γνωστή επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram σπάνια στιγμιότυπα από την εντυπωσιακή τους κατοικία στις Μπαχάμες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marie- Chantal G (@mariechantal22)

Με αέρινα sun dresses σε φωτεινά χρώματα του κίτρινου και του πορτοκαλί η Marie Chantal μας δίνει μια γεύση από τις πασχαλινές της διακοπές στην πολυτελή κατοικία στις Μπαχάμες.

Η Marie Chantal και η οικογένειά της διατηρούν μια εντυπωσιακή εξοχική κατοικία στο Harbour Island, γνωστό για τις παραλίες με τη ροζ άμμο. Το σπίτι αυτό αποτελεί τον αγαπημένο προορισμό της οικογένειας, όπου συγκεντρώνονται για διακοπές, ειδικά τις γιορτές και το Πάσχα.

Πρόκειται για ένα κλασικό παραθαλάσσιο αρχοντικό της περιοχής, με λευκό minimal κτίσμα και χαρακτηριστικές κολόνες. Η έπαυλη διαθέτει μεγάλους, φωτεινούς εσωτερικούς χώρους και έναν εντυπωσιακό κήπο που την περιβάλλει. Συχνά βλέπουμε μέσα από τα social media της οικογένειας εικόνες από το αίθριο και το καθιστικό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marie-Chantal (@mariechantallondon)

Το σπίτι είναι χτισμένο σε σημείο που προσφέρει μαγευτική θέα στον ωκεανό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympia of Greece (@olympiagreece)

Να σημειώσουμε πως την Κυριακή του Πάσχα η οικογένεια του Παύλου Ντε Γκρες τηρεί όλα τα ελληνικά έθιμα, με τσουρέκια, βαμμένα πασχαλινά αυγά και παραδοσιακά ελληνικά πιάτα σε ένα τραπέζι που θα ζήλευε και ένα πολυβραβευμένο εστιατόριο. Tη διακόσμηση επιμελείται φυσικά η Marie Chantal.

