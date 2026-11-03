Όπως φάνηκε από τα στιγμιότυπα, μια από τις δραστηριότητες που περιλάμβανε το πρόγραμμα ήταν το σαφάρι, ενώ ήρθε σε επαφή και με τοπικές φυλές.

Η Μαριέττα Χρουσαλά αποτύπωσε τα ζώα, την άγρια φύση και τους ανθρώπους που συνάντησε, ενώ δήλωσε ευλογημένη για όσα έζησε.

«Υπέροχη Τανζανία! Ήταν ευλογία το να βρίσκομαι μέσα στη φύση και να μαθαίνω τόσα πολλά για τα ζώα, τις φυλές και έναν διαφορετικό πολιτισμό!», σχολίασε στη λεζάντα της δημοσίευσής της, μεταφέροντας τις εντυπώσεις της.

Δείτε την ανάρτηση που έκανε:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marietta Chrousala (@mariettachrousala)

govastiletto.gr – Μαριέττα Χρουσαλά – Λέων Πατίτσας: Βόλτα χέρι χέρι στη Γλυφάδα