Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Η Μαριέττα Χρουσαλά ταξίδεψε στην Αφρική, επιλέγοντας ως προορισμό της την Τανζανία. Η πρώην παρουσιάστρια έδειξε στους διαδικτυακούς ακολούθους της, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εικόνες από την απόδρασή της στην αφρικανική χώρα.
Όπως φάνηκε από τα στιγμιότυπα, μια από τις δραστηριότητες που περιλάμβανε το πρόγραμμα ήταν το σαφάρι, ενώ ήρθε σε επαφή και με τοπικές φυλές.
Η Μαριέττα Χρουσαλά αποτύπωσε τα ζώα, την άγρια φύση και τους ανθρώπους που συνάντησε, ενώ δήλωσε ευλογημένη για όσα έζησε.
«Υπέροχη Τανζανία! Ήταν ευλογία το να βρίσκομαι μέσα στη φύση και να μαθαίνω τόσα πολλά για τα ζώα, τις φυλές και έναν διαφορετικό πολιτισμό!», σχολίασε στη λεζάντα της δημοσίευσής της, μεταφέροντας τις εντυπώσεις της.
Δείτε την ανάρτηση που έκανε:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
govastiletto.gr – Μαριέττα Χρουσαλά – Λέων Πατίτσας: Βόλτα χέρι χέρι στη Γλυφάδα