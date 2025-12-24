Σε μια χαλαρή βόλτα στην Αθήνα απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τη Μαριέττα Χρουσαλά, η οποία επέλεξε ένα μοντέρνο outfit με λευκό κοντό πουκάμισο και σκούρο γκρι παντελόνι.

Το πρώην μοντέλο και παρουσιάστρια έκανε τα τελευταία χριστουγεννιάτικα ψώνια της στο κέντρο της Αθήνας και όπως ήταν αναμενόμενο μαγνήτισε τα βλέμματα.

Όπως φαίνεται και από τις τελευταίες δημοσιεύσεις της στα social media, η Μαριέττα Χρουσαλά λατρεύει την περίοδο των Χριστουγέννων, που αποτελούν ευκαιρία να μοιράζεται χαρούμενες στιγμές με τον σύζυγό της, Λέοντα Πατίτσα, και τα τρία τους παιδιά Μάργκο, Σπύρο και Κωνσταντίνο.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

