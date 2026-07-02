Μαριέττα Χρουσαλά: Δείτε την να ποζάρει με ροζ ολόσωμο μαγιό στην πισίνα!

Το Barbiecore δεν λέει να φύγει από τη μόδα και η Μαριέττα Χρουσαλά το αποδεικνύει με την τελευταία καλοκαιρινή της εμφάνιση.

Μπορεί το Barbiecore να έκανε την πιο δυναμική του εμφάνιση πριν από μερικές σεζόν, όμως εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις πιο αγαπημένες τάσεις του καλοκαιριού. Το χαρακτηριστικό έντονο ροζ χρώμα συνεχίζει να πρωταγωνιστεί τόσο στις πασαρέλες, όσο και στις εμφανίσεις των celebrities, αποδεικνύοντας ότι η αισιόδοξη αισθητική του δεν έχει χάσει καθόλου τη δυναμική της. Ανάμεσα σε όσες το επιλέγουν φέτος είναι και η Μαριέττα Χρουσαλά, η οποία ανέβασε ένα στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές διακοπές της φορώντας ένα εντυπωσιακό ροζ ολόσωμο μαγιό.

Η Μαριέττα Χρουσαλά απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι γνωρίζει καλά πώς να συνδυάζει τις τάσεις με τη διαχρονική κομψότητα. Το ολόσωμο μαγιό της, σε μια ζωηρή απόχρωση του φούξια-ροζ, χαρίζει φρεσκάδα στην εμφάνιση, αναδεικνύει το μαύρισμα και αποτελεί μια από τις πιο fashionable επιλογές για τις εμφανίσεις στην παραλία ή την πισίνα.

Η Μαριέττα Χρουσαλά επέλεξε ένα σχέδιο που ισορροπεί ανάμεσα στη διαχρονικότητα και το σύγχρονο στιλ. Το ολόσωμο μαγιό αποτελεί σταθερή αξία στις καλοκαιρινές συλλογές, καθώς κολακεύει τη σιλουέτα, προσφέρει άνεση και μπορεί εύκολα να φορεθεί και εκτός παραλίας.

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