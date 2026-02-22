Η Μαριέττα Χρουσαλά μίλησε στο περιοδικό «InStyle» και στη δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου, και έκανε μια τρυφερή εξομολόγηση για τον σύζυγό της, Λέοντα Πατίτσα, με τον οποίο μετρούν 20 χρόνια κοινής πορείας.

Μάλιστα, όπως παραδέχτηκε η ίδια, o έρωτάς τους παραμένει ακόμη ζωντανός.

Η Μαριέττα Χρουσαλά αναφέρθηκε στην ίδια συνέντευξη και στο ρόλο της ως μαμά, εξηγώντας ότι προσπαθεί να βάζει όρια στα παιδιά της.

Πώς είναι να είσαι full time μαμά;

Είναι τέλεια.

Πόσων ετών είναι τώρα τα παιδιά;

Η κορούλα μόλις έγινε 13, ο ένας γιος σε λίγο γίνεται 11 και ο μικρούλης 8. Είμαστε ωραίο παρεάκι. Περνάμε πολύ ωραία.

Είσαι αυστηρή μαμά;

Κοίταξε, αν ρωτήσεις τα παιδιά, θα πούνε, ναι. Αλλά, νομίζω ότι είμαι σωστά αυστηρή.

Εννοείς βάζεις όρια;

Ναι. Και τα παιδιά θέλουν όρια.

Βέβαια. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, τα όρια κάνουν τα παιδιά να νιώθουν ασφάλεια.

Φυσικά. Αν καμιά φορά δεν τους πεις “όχι” ακόμα κι αυτά σε κοιτάνε με έκπληξη. Γιατί, παρότι σε ρωτάνε, ξέρουν ότι η απάντηση που θα πάρουν, θα είναι “όχι”, ειδικά σε ερωτήματα που ξέρουν και γνωρίζουν. Κι άμα δε τους το πεις, τρελαίνονται, γιατί σου λέει, “Ώπ, άλλαξε κάτι. Τι είναι αυτό; Είναι κάτι καινούργιο;”.

Μα, όταν σε κοιτάνε με αυτό το βλέμμα, κάπως μέσα σου λυγίζεις. Θέλει δύναμη να τους πεις όχι.

Θα σου πω, στεναχωριέμαι γιατί κι αυτά στεναχωριούνται, ειδικά όταν ζητάνε κάτι επίμονα και λέω “όχι”. Το καλύτερό μου θα ήταν να τους πω, “πηγαίνετε έξω να παίξετε, μη διαβάσετε”, αλλά ξέρω ότι αυτό θα τους κάνει κακό. Τώρα χτίζω κάτι για το μέλλον. Τώρα δε μπορούν να το αντιληφθούν, αλλά μετά, ίσως κάποια στιγμή το εκτιμήσουν.

Τον σύζυγό σου, όταν τον είδες, ένιωσες αμέσως ότι κάτι συμβαίνει εδώ;

Ναι. Ένιωσα ότι είναι κάτι special, κάτι διαφορετικό. Το ένιωσα. Έχει τρομερούς τρόπους, φοβερή ευγένεια, μια φοβερή ηρεμία, και μια φοβερή ψυχραιμία. Αυτό μπορεί να το έχω πάρει κι από εκείνον, που μου λες ότι είμαι πολύ ήρεμη. Είναι πάρα πολύ ήρεμος. Πολύ ζεν.

Το σκονάκι μου γράφει ότι είστε 20 χρόνια σε σχέση και μετράτε 16 χρόνια γάμου. Το πιο ωραίο είναι ότι τόσα χρόνια μετά, το βλέπω στα μάτια σου, είσαι ακόμα ερωτευμένη.

Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.

Μα, άλλαξε το βλέμμα σου όταν η συζήτηση ήρθε σε αυτόν. Δεν είναι μόνο αγάπη.

Όχι. Αφού το λέμε και καμιά φορά που θα είμαστε με φίλους, αλλά και οι δυο μας, περνάμε πολύ ωραία. Ακόμα και μετά από τόσα χρόνια. Δε θα βαρεθούμε.

Γελάτε;

Πάρα πολύ. Αλήθεια σου λέω.

Φαίνεται. Όσες φωτογραφίες σας έχω δει, μου δίνετε την αίσθηση ότι ταυτόχρονα είστε και φίλοι, ότι είναι ο καλύτερός σου φίλος.

Είναι. Αλήθεια. Τα μοιραζόμαστε όλα. Έχουμε πάρα πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Κοινές απόψεις για πολλά πράγματα. Ξέρεις πόσες φορές έχουμε στείλει ταυτόχρονα μήνυμα; Και μάλιστα το ίδιο ακριβώς πράγμα; Δε ξέρω. Μπορεί να είναι και το ότι είμαστε τόσα χρόνια μαζί και πια σκεφτόμαστε το ίδιο.

Εσύ νιώθεις ότι έχουν περάσει είκοσι χρόνια;

Όχι. Δεν το έχω καταλάβει καθόλου. Και, ξέρεις, με την τεχνολογία τώρα που σου εμφανίζονται κάτι memories στο τηλέφωνο, λέω, “Πωπω! Είναι τρομερό που έχουν περάσει τόσα χρόνια!”.

Για σένα ο έρωτας, πόσο σημαντικός είναι;

Είναι πολύ σημαντικός και είμαι πολύ τυχερή που τον ζω. Είναι σπουδαίο το να είσαι ερωτευμένος. Νιώθω ευλογημένη που τον έχω δίπλα μου, μέσα στο σπίτι μου.

Τι πιστεύεις ότι κρατάει δυο ανθρώπους μαζί;

Πρέπει τον άλλον να τον σέβεσαι και να τον θαυμάζεις. Τον θαυμάζω τον Λέοντα. Έχει πετύχει τόσα πράγματα στη ζωή του. Αλήθεια σου λέω. Έχει τρομερές σπουδές σε Πανεπιστήμια που είναι ivy league, ήθελε πολύ μεγάλο βαθμό για να μπεις εκεί μέσα και τα κατάφερε. Έκανε μεταπτυχιακό επίσης σε πολύ σημαντικό Πανεπιστήμιο στο εξωτερικό.

