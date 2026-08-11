Τις διακοπές τους στη Μύκονο απολαμβάνουν η Μαριέττα Χρουσαλά και η Καλομοίρα, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα πρόσωπα και περνώντας ξέγνοιαστες στιγμές στο νησί των Ανέμων.

Οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν στις Κυκλάδες και φρόντισαν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να διασκεδάσουν μαζί.

Μάλιστα, σε στιγμιότυπα που μοιράστηκαν στα social media, εμφανίζονται σε ιδιαίτερα ανεβασμένη διάθεση κατά τη διάρκεια της βραδινής τους εξόδου.

Η Μαριέττα Χρουσαλά και η Καλομοίρα φαίνονται να χορεύουν και να απολαμβάνουν τη βραδιά, αφήνοντας για λίγο πίσω τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και απολαμβάνοντας το καλοκαιρινό κλίμα της Μυκόνου.

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