Επέτειο γάμου είχε η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας, οι οποίοι συμπλήρωσαν 16 χρόνια κοινής πορείας, επιβεβαιώνοντας πως παραμένουν ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Η γνωστή επιχειρηματίας και πρώην παρουσιάστρια γιόρτασε αυτή την ξεχωριστή ημέρα ανεβάζοντας ένα άκρως τρυφερό story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στα στιγμιότυπα, οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι και γεμάτοι ευτυχία, δείχνοντας τη δυνατή σχέση και τη σταθερότητα που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια.

«Χρόνια πολλά αγάπη μου», έγραψε λιτά αλλά γεμάτα συναίσθημα η Μαριέττα Χρουσαλά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2009 σε μια λαμπερή τελετή που είχε απασχολήσει έντονα τα μέσα της εποχής. Από τότε έχουν δημιουργήσει μια αγαπημένη οικογένεια, με τα τρία τους παιδιά να αποτελούν το κέντρο της ζωής τους, ενώ συχνά μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους μέσα από τα social media, πάντα με διακριτικότητα και σεβασμό στην προσωπική τους ζωή.

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