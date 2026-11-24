Τα βλέμματα τράβηξε η Μαριέττα Χρουσαλά σε πρόσφατη βραδινή της έξοδο, ποντάροντας σε ένα chic παλτό με ιδιαίτερο χρώμα.

Η πρώην παρουσιάστρια και επιχειρηματίας έδωσε το «παρών» στο Κέντρο Αθηνών μαζί με τον σύζυγό της, Λέοντα Πατίτσα, με το ζευγάρι να ποζάρει στον φακό χαμογελαστό, και σε άκρως ανεβασμένη διάθεση.

Αναλυτικότερα, για τη βραδινή της έξοδο, η Μαριέττα Χρουσαλά επέλεξε ένα παλτό σε έντονη τυρκουάζ απόχρωση. Το πανωφόρι, σε μήκος κάτω από το γόνατο, διέθετε μεγάλα πέτα, εξωτερικές τσέπες και ζώνη από το ίδιο ύφασμα, η οποία τόνιζε τη μέση της, δημιουργώντας μια κομψή σιλουέτα.

Το συνδύασε με μαύρα κομμάτια, αφήνοντας το ιδιαίτερο χρώμα του παλτό να πρωταγωνιστήσει στο σύνολο, ενώ ολοκλήρωσε το look με μαύρες μυτερές γόβες, τσάντα με λεπτή αλυσίδα και διακριτικά κοσμήματα. Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε χαλαρούς κυματισμούς.

Από την πλευρά του, ο Λέων Πατίτσας επέλεξε ένα πιο casual σύνολο, με μαύρο δερμάτινο τζάκετ, λευκό πουκάμισο, μπλε τζιν και μαύρα παπούτσια.

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά και προβεβλημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz και της επιχειρηματικής ζωής. Είναι παντρεμένοι από τις 5 Ιουνίου 2010 και έχουν δημιουργήσει μια πολυμελή οικογένεια. Μαζί, έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τη Μάργκω, τον Σπύρο και τον Κωνσταντίνο, ενώ τον Ιούνιο του 2026 συμπλήρωσαν 16 χρόνια έγγαμου βίου.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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