Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν πρόσφατα η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας, οι οποίοι εντοπίστηκαν να περπατούν πιασμένοι χέρι-χέρι στους δρόμους της Γλυφάδας.

Το ζευγάρι έδειχνε χαλαρό και ευδιάθετο, απολαμβάνοντας τη βόλτα του μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις και κοσμικές εμφανίσεις.

Παρότι κρατούν χαμηλό προφίλ εδώ και χρόνια, η παρουσία τους μαρτυρούσε τη δυνατή σχέση και τη συντροφικότητα που εξακολουθούν να τους χαρακτηρίζουν.

Με ανεπιτήδευτο στιλ και φυσική άνεση, δεν δίστασαν να ανταλλάξουν χαμόγελα, δείχνοντας πως παραμένουν δεμένοι, ακόμα και μετά από πολλά χρόνια κοινής πορείας.

Η πρώην παρουσιάστρια έχει μιλήσει επανειλημμένα για τη συνειδητή απόφασή της να δώσει προτεραιότητα στη μητρότητα, επιλέγοντας μια καθημερινότητα που συνδυάζει ισορροπία, οικογενειακή θαλπωρή και προσωπική γαλήνη.

